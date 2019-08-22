الطائرات الإسرائيلية تستهدف موقع البحرية التابع للفصائل الفلسطينية غرب غزة

وجاء في تغريدة نشرها الجيش الإسرائيلي في حسابه الرسمي على "تويتر"، في وقت متأخر من مساء الأربعاء: "ردا على إطلاق صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل، وجهنا ضربات إلى عدد من الأهداف العسكرية في منشأة بحرية تابعة لـ (حماس) بشمال قطاع غزة".
وأضاف: "سنواصل العمل ضد المحاولات للمساس بمواطني إسرائيل ونعتبر حماس مسؤولة عما يحدث في قطاع غزة أو ينطلق منه".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن رصده إطلاق صاروخ من قطاع غزة. وأضاف أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة دون أن يتسبب بأي أضرار أو إصابات.
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