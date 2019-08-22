كراسنودار الروسي يتعرض لهزيمة ثقيلة في دوري الأبطال

مني فريق كراسنودار الروسي بهزيمة ثقيلة خارج أرضه أمام مضيفه أوليمبياكوس اليوناني (0-4)، وذلك في ذهاب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا

,وضع المهاجم الإسباني، ميغيل أنخيل غيريرو، الفريق اليوناني في المقدمة، في الشوط الأول، بعد مضي نصف ساعة من انطلاق صافرة البداية. وعزز زميله الصربي، لازار رانجيلكوفيتش، تقدم أصحاب الأرض بإحرازه هدفين متتاليين، في الدقيقتين (78، و86)، ومن ثم اختتم البرتغالي، دانييل بودينسي، رباعية الفريق اليوناني، في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء.

وأصبح فريق أوليمبياكوس قاب قوسين أو أدنى من بلوغ مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ".

ولن تشفع لفريق كراسنودار حتى الـ "ريمونتادا" التاريخية، التي حققها ليفربول في الدور قبل النهائي للنسخة الماضية من دوري الأبطال، عندما خسر أمام مضيفه برشلونة (0-3)، في لقاء الذهاب، على ملعب "كامب نو"، قبل أن يعود من بعيد ويسحق الفريق الكتالوني (4-0)، إيابا على ملعب "أنفيلد".

بل يحتاج كراسنودار إلى تحقيق "معجزة كروية" على غرار الـ "ريمونتادا" التاريخية، التي حققها برشلونة بالذات، في دور الـ 16 من دوري الأبطال 2017، عندما خسر أمام مضيفه باريس سان جيرمان (0-4)، في لقاء الذهاب، على ملعب "حديقة الأمراء"، ولكنه عاد من بعيد وسحق الفريق الباريسي (6-1)، إيابا على ملعب "كامب نو".