ماكرون: عودة روسيا إلى G8 بعد التسوية في أوكرانيا

وقال ماكرون للصحفيين في باريس، الأربعاء: "أعتقد أن الحديث عن عودة روسيا بدون أي شروط سيكون دليلا على ضعف G7".
وأضاف أن قبول عودة روسيا غير المشروطة إلى المجموعة سيكون "خطأ استراتيجيا".
وأكد وجوب تسوية الأزمة في أوكرانيا قبل أن يصبح بإمكان روسيا العودة إلى المجموعة، حتى على الرغم من أهمية مواصلة مناقشة الأزمات الدولية مع موسكو.
يذكر أن مشاركة روسيا في المجموعة توقفت في عام 2014، على خلفية الأزمة الأوكرانية وانضمام القرم إلى روسيا، في شهر مارس من العام نفسه، والذي اعتبرته الدول الغربية غير شرعي وأعلنت فرض عقوبات على روسيا.
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