فيفا .. بن فرج لاعبا رسمياً للهلال السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا المحترف التونسي شهاب بن فرج لاعبا رسميا في فريق الهلال .. وكان الهلال قد عجز عن اكمال اجراءات اللاعب بسبب عدم ارسال النادي الفيصلي كرت اللاعب الذي تبقت له 3شهور حسب رؤية الفريق الاردني

وبامكان بن فرج المشاركة مع الهلال خلال مباراتي الاياب في البطولتين العربية والافريقية امام كل من الوصل الاماراتي وريون سبورت الرواندي.

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