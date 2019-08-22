- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
تراجع مجلس ادارة نادي الهلال رسميا عن قرار ابعاد وترحيل التوسني نبيل الكوكي عن الاشراف على فريق الكرة بالهلال في وقت كان فيه صلاح ادم يتأهب لتسلم المهمة .. فاجأه المجلس بطلب تقدم به للتونسي الكوكي للاشراف علي مباراتي الفريق ضد الوصل الاماراتي ورايون سبورت بالخرطوم ويجدر ذكره ان التونسي الكوكي كان قد ابلغ بقرار عدم التجديد له وعدم حاجة الهلال له في المرحلة المقبلة بسبب سوء النتائج المحلية والافريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يتراجع عن قرار إبعاد الكوكي ويطالبه بالاشراف على مباراتي الوصل والرواندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.