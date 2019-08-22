الهلال يتراجع عن قرار إبعاد الكوكي ويطالبه بالاشراف على مباراتي الوصل والرواندي

الخليج 365 : تراجع مجلس ادارة نادي الهلال رسميا عن قرار ابعاد وترحيل التوسني نبيل الكوكي عن الاشراف على فريق الكرة بالهلال في وقت كان فيه صلاح ادم يتأهب لتسلم المهمة .. فاجأه المجلس بطلب تقدم به للتونسي الكوكي للاشراف علي مباراتي الفريق ضد الوصل الاماراتي ورايون سبورت بالخرطوم ويجدر ذكره ان التونسي الكوكي كان قد ابلغ بقرار عدم التجديد له وعدم حاجة الهلال له في المرحلة المقبلة بسبب سوء النتائج المحلية والافريقية. المادة السابقة الفنانة مونيكا تعتذر بسبب دم الشهداء.! المقالة القادمة فيفا .. بن فرج لاعبا رسمياً للهلال السوداني

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