الفنانة مونيكا تعتذر بسبب دم الشهداء.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اعتذرت الفنانة مونيكا روبرت عن المشاركة في إحدى الحلقات التلفزيونية التي عرضتها إحدى القنوات في عيد الأضحى المبارك، وعللت مونيكا أسباب رفضها قائلة: “لا أستطيع المشاركة بالغناء ودم أطفال مدينة الأبيض ودم كل شهداء ثورتنا لم يجف بعد”، بحسب صحيفة الأخبار.

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