لوشي تعلق على محاكمة “البشير” وتصفه بهذا الوصف(…)

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
علقت الإعلامية آلاء المبارك (لوشي) على محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير الذي مثل أمام المحكمة أمس بتهم متعلقة بالفساد.
وكتبت لوشي عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك منشوراً وصفت من خلاله الرئيس السابق بالطاغية وأن للكون سنن ثابتة في مجابهة الطغاة.
وقالت في مدونتها: “كم من طغاة على مدار التاريخ ظنوا في أنفسهم مقدرة على مجاراة الكون في سننه في ثوابته.. فصنعوا بذلك أفخاخهم بأفعالهم.. وكانت نهايتهم الحتمية هي الدليل الكافي على بلاهتهم وسوء صنيعتهم.
ووجد المنشور تفاعلاً كبيراً بحسب صحيفة الأخبار، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على غرار غالبية منشورات الإعلامية آلاء المبارك، التي تحظى بجماهيرية طاغية.
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