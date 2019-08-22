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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• قدم الهلال واحدة من أسوأ مبارياته في السنوات الاخيرة امام الوصل الاماراتي.
• اختفى اللاعبين تماماً داخل أرضية الملعب .. وظهر اسم الهلال وشعاره فقط.
• لم يصدق الأخوة في الامارات ان الفريق الذي واجه الوصل .. هو الهلال ذلك الفريق الكبير والمرعب.
• سيطر الوصل على مجريات المباراة منذ البداية .. وظل يتجول لاعبوه في شوارع دفاع الهلال بكل حرية.
• لولا بسالة يونس الطيب لخرج الهلال بهزيمة تاريخية بالأمس.
• يونس ذاته تسبب في هدفي الوصل .. بعد أن لم يتعامل مع التسديدات بصورة جيدة.
• الجهاز الفني بقيادة الكوكي أخطأ في وضع التشكيلة المناسبة.
• دفع بعناصر منذ البداية ظلت بعيدة عن اللعب مع الفريق.
• بينما إفتقد لمجهودات لاعبين كانوا في قمة الجاهزية.
• محترفي الوصل كلمة السر في الانتصار على الهلال.
• صنع هؤلاء اللاعبين الفارق .. وظلوا يشكلوا خطورة كبيرة على الهلال.
• الوصل تفوق على الهلال بعد ان سيطر على منطقة الوسط.
• دفاع الوصل الحلقة الاضعف في الفريق .. ولم ينجح الهلال في الاستفادة من ذلك بالرغم من اهدار فرصتين عن طريق نزار وابوعاقلة.
• لن نستطيع الحكم على مستوى المحترف الجزائري .. عقب دخوله في توقيت متأخر.
• لا ندري لماذا احتفظ به الكوكي حتي نهاية المباراة.
• اقالة التونسي (قلل) كثيرا من آثار الهزيمة المؤلمة.
• نأمل ان يجري الجنرال اسعافات عاجلة على شكل الفريق حتي يعود الهلال أكثر قوة.
• والمطلوب من صلاح أيضا اخراج اللاعبين من الحالة النفسية السيئة بسبب الهزيمة.
• دخول لاعبي الهلال في مشاحنات مع لاعبي الوصل غير مقبول اطلاقاً.
• يجب تقبل الهزيمة بكل صدر رحب .. والعمل على التعويض في جولة الرد.
• الامل مازال موجودا.
(صمت اخير) ..
• بالأمل صبرت قلبي.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال .. لا طعم ولا لون ولا رائحة ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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