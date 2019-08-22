الهلال .. لا طعم ولا لون ولا رائحة ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• قدم الهلال واحدة من أسوأ مبارياته في السنوات الاخيرة امام الوصل الاماراتي.

• اختفى اللاعبين تماماً داخل أرضية الملعب .. وظهر اسم الهلال وشعاره فقط.

• لم يصدق الأخوة في الامارات ان الفريق الذي واجه الوصل .. هو الهلال ذلك الفريق الكبير والمرعب.

• سيطر الوصل على مجريات المباراة منذ البداية .. وظل يتجول لاعبوه في شوارع دفاع الهلال بكل حرية.

• لولا بسالة يونس الطيب لخرج الهلال بهزيمة تاريخية بالأمس.

• يونس ذاته تسبب في هدفي الوصل .. بعد أن لم يتعامل مع التسديدات بصورة جيدة.

• الجهاز الفني بقيادة الكوكي أخطأ في وضع التشكيلة المناسبة.

• دفع بعناصر منذ البداية ظلت بعيدة عن اللعب مع الفريق.

• بينما إفتقد لمجهودات لاعبين كانوا في قمة الجاهزية.

• محترفي الوصل كلمة السر في الانتصار على الهلال.

• صنع هؤلاء اللاعبين الفارق .. وظلوا يشكلوا خطورة كبيرة على الهلال.

• الوصل تفوق على الهلال بعد ان سيطر على منطقة الوسط.

• دفاع الوصل الحلقة الاضعف في الفريق .. ولم ينجح الهلال في الاستفادة من ذلك بالرغم من اهدار فرصتين عن طريق نزار وابوعاقلة.

• لن نستطيع الحكم على مستوى المحترف الجزائري .. عقب دخوله في توقيت متأخر.

• لا ندري لماذا احتفظ به الكوكي حتي نهاية المباراة.

• اقالة التونسي (قلل) كثيرا من آثار الهزيمة المؤلمة.

• نأمل ان يجري الجنرال اسعافات عاجلة على شكل الفريق حتي يعود الهلال أكثر قوة.

• والمطلوب من صلاح أيضا اخراج اللاعبين من الحالة النفسية السيئة بسبب الهزيمة.

• دخول لاعبي الهلال في مشاحنات مع لاعبي الوصل غير مقبول اطلاقاً.

• يجب تقبل الهزيمة بكل صدر رحب .. والعمل على التعويض في جولة الرد.

• الامل مازال موجودا.

(صمت اخير) ..

• بالأمل صبرت قلبي.