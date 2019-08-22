رؤية ضبابية بشأن مستقبل الاتحاد الأفريقي للهجن.. بقلم عبد الله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فوز “سعد العمدة” برئاسة الاتحاد الأفريقي لسباق الهجن من خلال جمعية عمومية انعقدت بفندق كورينثيا بالخرطوم في السابع عشر من الشهر الجاري، سبقه مخاطبة (عمومية) الاتحاد الأفريقي لاتحاد الكونفدراليات الأفريقي يؤكد من خلاله عدم اعترافه برئاسة “سعد العُمدة” ويطالب بضرورة وقف الدعوة لجمعية الخرطوم، لكن رئيس الاتحاد السوداني أصر على دعوة شخصيات لا يملكون تفويضا من بلدانهم لحضور الجمعية خاصة وأن الأعضاء المؤسسين رفضوا حضور الاجتماع، لكن الأخطر أن الاجتماع التأسيسي الذي انعقد بالكويت في العام (2015) ومن خلال محضره أصدر توصيات من ضمنها ضرورة ترشيح كل دولة من الدول المؤسسة لشخصين ليكونوا بالجمعية العمومية التي تنتخب الاتحاد الجديد واشترط أن يتم الترشيح خلال (60) يوما من الاجتماع ولم يشترط ضرورة إرسال الدول لموافقات كما ذكر الأمين العام لاتحاد الهجن “التجاني الفضل” الذي أكد من خلال اتصالنا به أنه لا يعلم شيئا عن ما جاء بالبند (4) من محضر التأسيس وكان “العمدة” قد عقد جمعية بالعاصمة السعودية الرياض ردا على الجمعية العمومية التي انعقدت بالكويت وسحبت منه الثقة وانتخبت.

مجلس إدارة جديد عقب إبعاد “سعد العُمدة” وجاء المكتب الجديد على النحو التالي:

“عصام الدين عطية” من مصر رئيسا و”صالح محمد بوبكر” من اريتريا نائبا للرئيس و”جمال علي دود” من تشاد نائبا للرئيس و”أحمد عبد المولى” من تونس مساعدا للرئيس لشؤون الإعلام والاتصال و”مصطفى بن حمودة” من الجزائر مساعدا للرئيس و”محمد لامين راكب” من المغرب مساعدا لتنظيم السباقات.

وبتنظيم “العمدة” لجمعية بالخرطوم في السابع عشر من الشهر الجاري وفوزه بالرئاسة تصبح الرؤية ضبابية بشأن مستقبل الاتحاد الأفريقي وستزداد شقة الخلافات بين المؤسسين و”سعد العمدة” فمن يكسب الرهان؟.