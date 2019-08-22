تفاصيل جديدة في قضية سوداكال….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أرجات محكمة الخرطوم شمال الجنائية الجلسة المحدده لسماع افادات التحري في محاكمة أدم عبدالله (سوداكال) في الدعوة االمرفوعه ضده من قبل مستثمر فلسطيني.

ويذكر ان رجل اعمال فلسطيني كان تقدم في مقاضاة سودكال بتهمة الاستيلاء منه (45 )مليون دولار.

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