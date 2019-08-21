قيادي بقوى الحرية: أعضاء المجلس السيادي شخصيات وطنية قدمها الشعب

وأضاف "الفاتح"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن أعضاء المجلس السيادي شخصيات وطنية وصاحبة تاريخ نضالي كبير، وهناك أمل كبير من قبل الشعب السوداني أن يُحقق المجلس السيادي أمالهم وطموحاتهم، وسط توقعات بإجراء تحويل كامل للمسار السياسي في السودان.
وأكد قيادي بقوى الحرية والتغيير بالسودان، أن تشكيل المجلس السيادي يُعد نهاية لدورة سياسية قديمة وبداية دورة سياسية جديدة قائمة على الشفافية والمصارحة والديمقراطية، مؤكدًا أن قضية تنمية السودان وكذلك قضية السلام، وقضية إرساء حكم العدالة والقانون هم أهم القضايا المطروحة الآن على المجلس السيادي.
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