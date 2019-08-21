القبض على إيراني في لوس أنجليس بتهمة تهريب معدات إلى طهران

قبضت السلطات الأمريكية القبض على إيراني يحمل الجنسية الأمريكية متهم بالتخطيط لشحن معدات محظورة من الولايات المتحدة إلى طهران، في انتهاك للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وبحسب بيان على موقع وزارة العدل الأمريكية، وُجُهت لمهدي هاشمي الأمريكي من أصل إيراني لائحة اتهام تضم 21 تهمة.
وأضاف البيان، أن "هاشمي متهم بالتواطؤ في مخطط للتصدير غير القانوني لمعدات التحكم العددي باستخدام الحاسوب (سي إن سي) إلى إيران، والتي تستخدم لمعالجة المواد الخام، مثل المعادن، وهي من الصادرات الخاضعة للرقابة لأسباب تتعلق بمنع الانتشار النووي، ومكافحة الإرهاب".
وأوضح البيان أن هاشمي احتجز، يوم الأحد الماضي، بعد وصوله إلى مطار لوس أنجليس الدولي قادماً من تركيا، واستدعي للتحقيق بموجب لائحة الاتهام، أمس الأول الاثنين، وحدد موعد محاكمته في 15 أكتوبر المقبل.
وأفاد البيان أن "هاشمي اشترى الآلات نيابة عن شركة مقرها طهران" وتدعي أنها تعمل في مجالات المنسوجات، والمكونات الطبية، والسيارات، وقطع الغيار.
وتشمل لائحة الاتهام، التآمر لخرق وانتهاك القانون الدولي للقوى الاقتصادية الطارئة، والتهريب، وغسل الأموال، والإدلاء بمعلومات كاذبة حول أنشطة تصدير غير قانوني، والإدلاء بأقوال كاذبة.
وسيواجه هاشمي عقوبة قصوى قانونية تبلغ 320 عاماً في السجن الفيدرالي، إذا أُدين بجميع التهم الموجهة إليه، بحسب البيان.
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