مذكرة ضبط أمريكية لـ غريس 1 وإيران تحت طائلة العقوبات

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن فى هذا الإطار الاستراتيجى، الذى تنتهجه واشنطن فى معاقبة إيران، أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية مذكرة ضبط ضد ناقلة النفط الإيرانية " غريس 1 "، وذلك بعد يوم واحد فقط من السماح لها بمغادرة منطقة جبل طارق، التى كانت تحتجز فيها.
وتابع التقرير: "هذه الخطوة التى اتخذتها الإدارة الأمريكية تستهدف مصادرة الناقلة وكل النفط الذى تحمله ونحو مليون دولار ؛ بناء على اتهامات وجهتها وزارة العدل الأمريكية للناقلة بخرق العقوبات والاحتيال المصرفى وغسل الأموال ودعم الإرهاب، وهو ما يجعل إيران تحت طائلة المحاسبة القانونية".
ولفت التقرير إلى أن الاستراتيجية الفعالة، التى تنتهجها الإدارة الأمريكية فى محاسبة طهران على انتهاكها للعقوبات والقوانين الدولية، أثبتت على مدار السنوات الماضية نجاحها بشكل لافت، وهو ما يدفع واشنطن إلى مواصلة السير على هذا النهج دون التورط فى شن عمل عسكرى ضد إيران.
وقال تقرير آخر بثتة قناة "مباشر قطر"، إنه مجرد ذكر اسم النظام القطرى فى أى عمل كبر أم صغر، فهذا كفيل باستنفار الأجهزة المخابراتية والمؤسسات الأمنية، التى أصبحت لديها عقيدة راسخة عن ارتباط نظام تميم بدعم الإرهاب.
وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن صحيفة " التلغراف " البريطانية كشفت عن تحذير لجنة الرقابة على المنظمات الخيرية فى بريطانيا بشأن العلاقة بين مؤسسة خيرية بريطانية، وجمعية تابعة للمافيا القطرية، تم إدراجها ضمن قوائم الإرهاب فى عدة دول.
وأكد التقرير أنه رغم عدم ضبط وقائع مباشرة لدعم الإرهاب فى الوقت الحالي، إلا أن اللجنة أثارت المخاوف بشأن نزاهة مؤسسة تميم الإرهاب، التى تغدق الملايين على الآلاف من الأشخاص والكيانات الصغيرة، محذرة.
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