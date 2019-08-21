"المفوضية" تطالب بالعون "العاجل" لـ12 ولاية

كشفت مفوضية العون الإنساني عن 54 حالة وفاة و59 إصابة جراء الأمطار والسيول التي شهدتها ولايات البلاد خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى تأثر 12 ولاية بالأمطار والسيول بصورة كبيرة تستوجب التدخل العاجل .

وقال المدير العام لإدارة المخاطر والكوارث والمساعدات بالمفوضية، محمد فضل الله سراج، بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن غرفة طوارئ الخريف تباشر مهامها لمجابهة الأضرار وتقديم الدعم للمتأثرين.

وأوضح أن المنازل المتأثرة بلغت حتى الآن 34,336 ألف منزل، شملت 22,634 ألف تضرراً كلياً و11,207 ألف منزل تضرراً جزئياً، إلى جانب 16 مدرسة و307 منازل ومنشأة حكومية إضافة إلى نفوق 3,714 ألف من الماشية بولايات البلاد المختلفة.

وأشار سراج إلى أن هنالك ولايات تعاني أوضاعاً صعبة، وأن المفوضية والشركاء الدوليين والمنظمات بصدد التدخل السريع لتقديم المساعدات للمتأثرين على وجه السرعة.

وأضاف أن ولايات الخرطوم والنيل الأبيض والجزيرة والبحر الأحمر، تعد من أكثر الولايات المتأثرة بالبلاد. وجدد التأكيد على أهمية التدخل العاجل للمنظمات الدولية والوطنية لمقابلة الوضع الإنساني للمتأثرين بالولايات المختلفة.