والي ولاية الجزيرة يوجه بالإسراع في إجراء توظيف 3500 خريج

الخليج 365 :

وجه والي ولاية الجزيرة المكلف، اللواء أحمد حنان صبير، يوم الأربعاء، باستعجال إكمال إجراءات توظيف 3500 خريج بالولاية بإجراء الامتحانات في أقرب وقت ممكن، وتطبيق المعايير المطلوبة في الاختيار للوظائف.

وتعهد الوالي خلال لقائه رئيس لجنة الاختيار بالولاية، علي عبدالله محمد، بمعالجة جميع العقبات التي تعترض أداء اللجنة. وكشف عبدالله أن عدد المتقدمين لشغل الوظائف 33.5 ألف خريج وخريجة منهم 16.5 ألفاً لوظائف التربية، ولفت لتخصيص ألفي وظيفة للتعليم وألف وظيفة للصحة، وأقر بعدم إمكانية إجراء امتحان إلكتروني في الولاية.