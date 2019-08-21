“متعاملون”: إستقرار في أسعار الذهب بأسواق الخرطوم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
سجل سعر جرام الذهب بأسواق الخرطوم يوم الأربعاء، استقراراً ملحوظاً، وبلغ عيار 21 شراء للجرام “تركي وكويتي وبحريني وسعودي ” 2600 جنيه مقارنة بسعر البيع الذي سجل للجرام 3100 جنيه.
ونقلت وكالة السودان للأنباء، عن أحد المتعاملين بأسواق المجوهرات بالعاصمة توقعاته بعودة الأسعار لطبيعتها عقب الإقبال على البيع والشراء مجدداً.
وكان سعر أوقية الذهب قد سجل في التداولات العالمية الأربعاء 1503.50 دولار بارتفاع طفيف بلغ دولاراً واحداً و 9 سنتات عن تداول أمس الثلاثاء، الذي كان قد سجل 1502.41 دولار.
وبلغ سعر الجرام عالمياً 48.5 دولار، ووفقاً لسعر شراء الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك السودان المركزي الذي سجل 45 جنيهاً، فإن السعر المحلي للجرام من الذهب يصبح 2182 جنيهاً.
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