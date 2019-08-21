بدء محاكمة رجل اختطف فتاة وهرب بها الى قطر….

الخليج 365:

شرعت محكمة الاسرة والطفل امدرمان في إجراءات محاكمة رجل بتهمة اختطاف إبنة شقيقة زوجته البالغة من العمر (14) والهروب بها لدولة قطر والزواج وانجاب طفله حيث تم القبض عليه عند عودته وبمعيته الطفلة.

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