مناوي يطالب سلفا كير بإشراك دول الجوار الإقليمي في مبادرة سلام السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، بإشراك دول من الجوار الإقليمي في مبادرته الهادفة لتحقيق السلام في السودان.

وقال مناوي في تصريحات صحفية من جوبا، أمس الثلاثاء “طلبنا من الرئيس سلفا كير، خلال اجتماعنا معه اليوم بالقصر الرئاسي، أن يضم إلى مبادرته عددا من دول الجوار الإقليمي، مثل تشاد ومصر وإثيوبيا، حتى تلعب دورها أيضا في تحقيق السلام وإعادة الاستقرار للسودان”. وشدد مناوي على ضرورة أن تضع الأطراف السودانية في اعتبارها وهي تناقش قضايا السلام بالبلاد، أن جنوب السودان انفصل بسبب الممارسات العنصرية التي قامت بها أنظمة الحكم المتعاقبة. وأوضح أن الاجتماع مع سلفا كير، خلص إلى أن تبدأ الأطراف خطوات عملية في اتجاه توزيع المهام حتى تكتمل دائرة العمل بالأيام المقبلة، وأعرب عن أمله في أن يأتي السلام إلى السودان من الجارة الجنوبية، وبجهود ومساهمات دول الجوار الإقليمي.

ووصل إلى العاصمة جوبا الإثنين الماضي رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي ورئيسا الحركة الشعبية-شمال عبد العزيز الحلو، ومالك عقار، لبحث تحقيق الانتقال الديمقراطي والسلام. وأنهى رئيس حركة العدل المساواة، جبريل إبراهيم قبل أيام مشاورات مع سلفا كير في جوبا، ناقشت كذلك سبل تحقيق السلام في السودان.