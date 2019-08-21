ثم ماذا بعد؟.. بقلم محجوب عروة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انتهينا أمس من الاتفاق على عضوية مجلس السيادة الخمسة من جانب قوى الحرية والتغيير بعد الاتفاق مع المجلس العسكري على العضو الحادي عشر وإذا كان لي من ملاحظات فقد وضح أنه رغم ما اعتور الأشهر المنصرمة من خلافات و تجاذبات سياسية لدرجة استشهاد عدد من الثوار، فلو قارنا ذلك بما حدث لنا مقارنة مع دول الربيع العربي عدا تونس فإننا كسودانيين أثبتنا أننا أبعد ما نكون عن الفوضى التي ادعى النظام السابق أنها ستحدث لنا حال سقوطه.. لعل مردَّ ذلك إلى طبيعة السودانيين أكثر الشعوب تسامحا مقارنة بغيرهم، عبَّر عنها الشاعر السوداني بـ(إذا احتربت يوما فسالت دماؤها**تذكرت القربى فسالت دموعها).

من جانب آخر، وضح جليا أن الفترة الانتقالية القادمة هي أكثر نضجا من الفترات السابقة عقب ثورتي أكتوبر 1964 وأبريل 1985 من حيث أن التفاعل والتدافع بين القوى السياسية والعسكرية وكلاهما أنجحا تلك الثورات قد أنتج هذه المرة مواثيق دستورية وأكثر تفصيلا لكيفية إدارة الفترة الانتقالية رغم الملاحظات والاعتراضات وعدم الانخراط فيها والتي أبدتها قوى وأحزاب سياسية عارضتها مثل الشيوعي والشعبي والجبهة الثورية وكان الأوفق لهذه القوي أن تتفاعل إيجابيا مع الاتفاق السياسي والدستوري وتنخرط في العملية السياسية في فترة الانتقال حتى نحافظ جميعا على مكتسبات الثورة واستمرار عنفوانها، فلا تستغل جهة هذه الخلافات لتجهضها وتعيدنا إلى العهد السابق وبيت الطاعة الديكتاتوري، مثلما تحاول القوى المناهضة للديمقراطية في ليبيا واليمن أن تفعل، منهم من نال جزاءه المستحق مثل علي عبد الله صالح أو من ينتظر مثل الجنرال حفتر في ليبيا..

يجدر أن تتذكر جميع القوى السياسية التي تحترم النظام السياسي الحر أن الأولوية الآن هي لتجذير الديمقراطية والعدل وتحقيق السلام وتكريس الأمن بمفهومه الصحيح الشامل، فإن أي محاولة لتحقيق رغبات الشعب في حياة كريمة وعيش هنيٍّ وازدهار اقتصادي لن يتحقق ولن يمر إلا عبر السلام والحريات والنظام الديمقراطي والعدالة والحكم الراشد والشفاف وممارسة الشعب لحقوقه، بغير ذلك فلن أندهش إذا تجاوز الجميع مسؤولياتهم الوطنية والسياسية والأخلاقية التي قامت الثورة لأجلها..

يترقب الشعب الآن ويرجو أن يتم الاتفاق الفوري بين قوى الحرية والمجلس السياسي على الوزارة القادمة من منطلق المصالح الوطنية العليا وليست المحاصصات من منطلق المصالح الحزبية والشخصية، فذلك أكفل لإنجاح الفترة الانتقالية وإكمال الصورة الزاهية لثورة ديسمبر السلمية المحترمة والتي كانت ثورة أقرب لثورة مفاهيمية من مجرد ثورة سياسية كما حدث في ماضي الثورات التي انتهت وفشلت سريعا حيث أثبت جيل اليوم أنه أكثر وعيا من الجيل الماضي وأكثر تفاعلا بقضايا الوطن بل عالميا..

إن الملاحظات التي أبدتها القوى التي عارضت الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية، يمكن أن تُستصحَب من خلال المشاركة في المؤسسات الدستورية والسياسية التي ستكرسها الفترة الانتقالية مثل البرلمان المعين، ولا بأس بل مطلوب نوع من المعارضة المسؤولة داخل لتراقب أداء الحكومة ومجلس السيادة فذلك أكفل لكفاءة الحكم وعدالته..

ولْيوفِّقْ الله الجميع.