عبد الفتاح البرهان يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لمجلس السيادة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أدى عبد الفتاح البرهان، يوم الأربعاء، اليمين الدستورية، رئيساً لمجلس السيادة في السودان.

ونتيجة لعدم توافق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، على تسمية رئيس للقضاء، أدى البرهان القسم أمام رئيس القضاء الحالي عباس علي بابكر.

ويمهد الإجراء عملياً إلى حل المجلس العسكري، والشروع في تكوين هياكل السلطة الانتقالية.

ومن المقرر أن يرأس البرهان مجلس السيادة لمدة 21 شهراً. المادة السابقة صورتك الخايف… منها.. بقلم اسحق فضل الله المقالة القادمة ثم ماذا بعد؟.. بقلم محجوب عروة

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