طرح تذاكر مباراة المريخ والشبيبة قبل 24 ساعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اكد نادي المريخ انه سيطرح تذاكر مباراة فريقه ضد الشبيبة في البطولة الافريقية قبل 24 ساعة من موعد اللقاء من اجل تمكين الجماهير من الحصول على التذاكر من نوافذ البيع حتى لا يحدث أي خلل في دخولهم لملعب المباراة والتي يعول فيها كثيرا النادي على الجماهير في تحقيق الفوز والترشح للمرحلة المقبلة.

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