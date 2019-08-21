أنباء عن تعاقد الهلال مع باولو كامبوس

الخليج 365 : كشفت متابعات كفرووتر الدقيقة ان مجلس ادارة نادي الهلال قد فتح تفاوضا مع المدير الفني للهلال السابق باولو كامبوس لقيادة الفريق الاول للكرة في الفترة المقبلة وذلك خلفا للتونسي نبيل الكوكي الذي تمت اقالته يوم امس ويجدر ذكره ان البرازيلي كامبوس متواجد هذه الايام في دبي .

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