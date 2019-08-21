تجار أجانب يسيطرون على صادر الموز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تواجه صادرات الخضر والفاكهة هجمة شرسة من الأجانب بالشراء والتصدير عبر تأجير السجلات وتحديداً سلعة الموز. وكشف اجتماع ظهر أمس لشعبة مصدري الخضر والفاكهة عن وجود عدد مقدر منهم، بولايات الإنتاج في سنار والنيل الأزرق، وقال أمين عام الشعبة عبدالرحمن عبدالماجد، في حديثه لـ(السوداني) إن هناك تجاراً أجانب دخلوا سوق صادر الموز، عن طريق شراء “فورمات صادر” من “الوراقة” ، وأضاف : حالياً صار الأجانب يذهبون إلى مناطق الإنتاج في سنار ويشترون من المنتجين مباشرة، ومن ثم يصدرون الموز إلى دولتي مصر والأردن. وأرجع سبب دخول الأجانب لغياب الرقابة وعدم الالتزام بتنفيذ القوانين والضوابط، مطالباً الجهات المختصة بمعالجة وحسم هذا الأمر، مشيراً إلى أن المصدرين والشركات تضررت من هذا العمل.