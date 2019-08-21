عملاق جديد ينافس برشلونة والريال.. ويدخل على خط “صفقة نيمار”

الخليج 365 :

لا تزال المنافسة بين الأندية الكبيرة على خدمات النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا محتدمة، لاسيما بعد إصرار اللاعب على عدم إكمال مشواره مع فريقه باريس سان جرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة مستمر، إلا أن طرفا ثالثا دخل على خط المفاوضات مع اللاعب.

وتابعت أن يوفنتوس الإيطالي بدأ مفاوضاته مع فريق العاصمة الفرنسية، في محاولة منه للفوز بالصفقة.

وقالت مصادر الصحيفة “الإدارة الإيطالية تشارك بثقلها في المفاوضات التي يترأسها فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، إذ تضمن لنيمار حصوله على نفس الراتب السنوي الذي يتقاضاه حاليا رفقة سان جرمان”.

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وأضافت أن باراتيسي تواصل مع المدير الرياضي للنادي الباريسي وعرض عليه مبلغا ماليا بالإضافة إلى لاعب الفريق باولو ديبالا.

وكانت إدارة “البيانكونيري” على وشك التخلي عن خدمات ديبالا لصالح فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي مقابل 86 مليون يورو، لكن الصفقة باءت بالفشل.

وكانت مصادر فرنسية كشفت، في بداية الشهر الجاري، أن نيمار البالغ من العمر 27 عاما يحاول الضغط بشتى الطرق على مسؤولي الفريق الفرنسي من أجل تسهيل عملية مغادرته النادي.

ويتردد أن باريس سان جرمان يريد أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني (نحو 222 مليون يورو) مقابل الاستغناء عن نيمار.

وكان نيمار انتقل، في صيف عام 2017، إلى باريس قادما من برشلونة، في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، جعلت منه أغلى لاعب في العالم.