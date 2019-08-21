ماذا قال اعضاء السيادي من المدنيين في أول تصريح لهم عقب القسم

تعهد أعضاء المجلس السيادي بتحقيق تطلعات وآمال الشعب السوداني والخروج بالسودان إلى بر الأمان وتحقيق أهداف إعلان الحرية والتغيير.

وقالت عائشة موسى عضو المجلس في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الأول للمجلس بالقصر الجمهوري اليوم الأربعاء بحسب سونا – أن فترة المجلس وهي تسعة وثلاثون شهرا سيبذل كل الأعضاء جهدهم خلالها في سبيل تحقيق شعارات الثورة التي راح ضحيتها شهيدات وشهداء السودان .

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وأكدت أن شعارات الثورة لن تخبو حتى تحقق أهدافها المنشودة، متعهدة بتحقيق الديمقراطية والسلام الشامل والتنمية المستدامة والمتوازنة والتعايش السلمي في جميع أرجاء البلاد.

وقالت عائشة إنها تمثل كل نساء السودان وبعثت بتحية السلام والمحبة لكل الشعب السوداني شبابا وشابات ورجالا وكل الشهداء والشهيدات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)