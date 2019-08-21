قالت المدير الوطني لمشروع تمويل التصدي لمخاطر المناخ بالسودان راشدة حسن دفع الله، إنّ وحدة الإنذار المبكر ستعطي بيانات ومعلومات استباقية لتنذر بالخطر المُرتقب جَرّاء السُّيول والفيضانات والجفاف ومُعدّلات الأمطار ومُراقبة المحاصيل. وأكّدَت بحسب صحيفة الصيحة – أنّ مَشروع تمويل التّصدِّي لمخاطر المناخ يُؤسِّس لبرنامج وحدات الإنذار المُبكِّر عبر سحابة المعلومات عن طريق الأقمار الاصطناعية لإعداد البيانات والمعلومات المُبكِّرة عن المَخَاطِر المناخية. وكَشَفَت راشدة أنّهم يعملون لتدشين (18) محطة رصد أوتوماتيكية بالولايات، وأنّ المَشروع وفّر تمويل سبع طائرات بدون طيّار للاستشعار عن بُعد، وأنّه سيشرع في ابتعاث (15) كادراً من جميع الولايات المُستهدفة إلى خارج البلاد للتدريب على كاميرا الدرون والطائرات المُسَيّرة لإحداث تَطوُّرٍ ونقلةٍ في جمع البيانات والمعلومات بشكلٍ حديثٍ وبطريقة علمية وفي وقتٍ مُبكِّر يعين مُتّخذي القرار على التدابير والإجراءات اللازمة المُبكِّرة للتصدي لمُخاطر المناخ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدشين أكبر وُحدة إنذار مُبكِّر بشمال كردفان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.