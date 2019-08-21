تباين حول مرشحي (الحرية والتغيير) تُرجئ تعيين رئيس القضاء والنائب العام

أعلن عضو مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، إرجاء تعيين رئيس القضاء والنائب العام، لحين التوافق على المرشحين، وقال إن هنالك تباين بين الأطراف حول مرشحي الحرية والتغيير لمنصبي رئيس القضاء والنائب العام مع العسكريين.

وقال الفكي في مؤتمر صحفي عقب أداء أعضاء مجلس السيادة القسم ، اليوم (الأربعاء)،بحسب الصيحة الآن – إن هنالك تباين في وجهات النظر حول تعيين رئيس القضاء، وستطرح القضية للنقاش بين الفريقين.

وأوضح أن رئيس الوزراء سيصل الخرطوم خلال ساعات، ويؤدي القسم مساء اليوم الأربعاء، لتولي الملفات العاجلة التي تنتظره في شح السيولة والفيضانات والسيول.

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ووصف الاجتماع بين عضوية المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين عقب أداء القسم بـ (الإجرائي) تسلم فيه الأعضاء اللائحة.

وتعهدت بدورها، عضو مجلس السيادة،عائشة موسى السعيد، للشعب السوداني بالمحافظة على تحقيق مطلوبات الثورة السودانية، وقالت إن المجلس يجمعنا تحت راية الثورة التي أكدت أنها لن تخبو ولن تخيب.

وقالت: نتعهد أمام الشعب السوداني الذي فجر الثورة المجيدة وأمام نساء السودان في مجالات العمل والتعليم وفي قارعة الطرقات والشهيدات والشهداء وأمام رجال وشباب السودان الذين بذلوا الدماء بسخاء بأننا سندلي بكل ما تريدون وفي وقته.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)