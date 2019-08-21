أبرز نقاط اللقاء المرتقب بين الحكومة السودانية وقادة الحركات بجوبا

التاريخ: 21-أغسطس-2019 فى : أخبار 17 مشاهدة Advertisements كشف مستشار الأمن القومي بحكومة دولة جنوب السودان توت قلواك عن لقاء مرتقب بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة بالعاصمة جوبا في إطار مبادرة الرئيس سلفاكير لتحقيق السلام بالسودان. وقال قلواك في تصريح بحسب (smc) إن لقاءات قادة الحركات المسلحة السودانية بالفريق أول سلفاكير ميارديت خرجت بنتائج إيجابية، مبيناً أن سلفاكير دعا الأطراف السودانية لبدء خطوات عملية تجاه تحقيق السلام، مشيراً إلى أن اللقاء المرتقب سيضع النقاط على الحروف لإستكمال عمليات السلام بالسودان، وزاد قائلاً “علينا دين يجب أن يرد للسودان الشقيق الأكبر بعد أن تحقق السلام بدولة جنوب السودان بمجهودات من الخرطوم”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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