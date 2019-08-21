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رئيس المجلس السيادي يجتمع مع ممثلي قوى التغيير

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 21-أغسطس-2019

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رئيس المجلس السيادي يجتمع مع ممثلي قوى التغيير

يعقد رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الأربعاء، اجتماعًا مع ممثلي ائتلاف قوى الحرية والتغيير (المعارض) في المجلس، بحسب شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية.

 

يأتي ذلك بعد ساعات من أداء غالبية أعضاء المجلس، المُشكّل حديثًا، اليمين الدستورية في قصر الرئاسة بالعاصمة السودانية الخرطوم.

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كما عقد أعضاء المجلس أول اجتماع له بعد أداء أعضائه اليمين الدستورية، برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

 

كان قد أدّى 9 من أعضاء المجلس السيادي في السودان، الأربعاء، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس ورئيس القضاء في قصر الرئاسة بالعاصمة الخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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