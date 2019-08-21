البرهان يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للمجلس السيادي

أدى اليمين الدستورية بالقصر الجمهوري، يوم الأربعاء، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، أمام رئيس القضاء عباس علي بابكر محمد، بحضور الأمين العام لرئاسة الجمهورية، الفريق محمد علي إبراهيم، ليصبح بذلك رسمياً رئيساً لمجلس السيادة.

ويتكون المجلس السيادي من 11 عضواً، 6 من المدنيين و5 من العسكريين.

ويضم المجلس كلاً من البرهان رئيساً، وعضوية كل من الفريق أول محمد حمدان دقلو، والفريق شمس الدين كباشي، والفريق ركن ياسر العطا،واللواء ركن بحري مستشار إبراهيم جابر إبراهيم ،وحسن محمد إدريس قاضي، د. صديق تاور كافي، ومحمد الفكي سليمان، ومحمد حسن عثمان التعايشي، وعائشة موسى سعيد، ورجاء نيكولا عبدالمسيح.

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وسيؤدي كل أعضاء المجلس في وقت لاحق الاربعاء اليمين الدستورية أمام البرهان.

وكان الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق شمس الدين كباشي،بحسب الشروق – كشف صدور مرسوم دستوري بتشكيل المجلس السيادي ليل الثلاثاء، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس سيؤدون القسم أمام رئيسه، على أن يتم تعيين رئيس الوزراء أيضاً الأربعاء.

وكان المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير اتفقا على تشكيل مجلس السيادة المؤلف من 11 عضواً، لقيادة المرحلة الانتقالية التي ستدوم 39 شهراً.

وسيحل المجلس السيادي محل المجلس العسكري الانتقالي، الذي قاد السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)