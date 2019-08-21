تسعة من أعضاء مجلس السيادة يؤدون القسم أمام البرهان

التاريخ: 21-أغسطس-2019
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أدى القسم بالقصر الجمهوري، يوم الأربعاء، تسعة من أعضاء مجلس السيادة، أمام رئيس المجلس، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، ورئيس القضاء عباس علي بابكر، وسيؤدي العضو العاشر بالمجلس، محمد حسن عثمان التعايشي، القسم، بوقت لاحق بحسب الشروق .
وجرت مراسم أداء القسم بحضور الأمين العام لرئاسة الجمهورية، الفريق الركن محمد علي إبراهيم.
وانخرط المجلس مباشرة بعد أداء اليمين بعقد أول اجتماع ترأسه البرهان في القصر الجمهوري.
والأعضاء الذين أدوا اليمين الدستورية هم؛ الفريق أول محمد حمدان دقلو، والفريق الركن شمس الدين الكباشى إبراهيم، والفريق الركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا، واللواء الركن م. إبراهيم جابر إبراهيم، وحسن محمد إدريس قاضي، ود.الصديق تاور كافي، ومحمد الفكي سليمان، وعائشة موسى السعيد، ورجاء نيكولا عيسى عبدالمسيح.
وكان المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير اتفقا على تشكيل مجلس السيادة المؤلف من 11 عضواً، لقيادة المرحلة الانتقالية التي ستدوم 39 شهراً.
وسيحل المجلس السيادي محل المجلس العسكري الانتقالي، الذي قاد السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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