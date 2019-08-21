ضبط أكبر عملية لتهريب الدقيق ووقود الطائرات

التاريخ: 21-أغسطس-2019 فى : حوادث 132 مشاهدة أحبط جهاز المخابرات العامة في الخرطوم أكبر عملية لتهريب السلع الإستراتيجية خلال عمليات نوعية شملت العمليات ضبط كميات من وقود الطائرات والدقيق المدعوم حاول الجناة تهريبه عن طريق أوراق مزورة . Advertisements وضبطية وقود الطائرات عبارة عن شحنة ” تانكر ” تحمل (247) برميلاً من (جيت a) بشارع المطار تمهيداً لتسريبها لإحدى مصانع البوهيات ، إضافة إلى ضبط جرار بمعبر سوبا جنوبي الخرطوم على متنه (600) جوال دقيق مدعوم زنة (50) كيلو ، كانت في طريقها الى إحدى الولايات الحدودية بحسب صحيفة الإنتباهة . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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