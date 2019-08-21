 نظامي يطلق (6) رصاصات على مواطن  ويرديه قتيلاً بالولاية الشمالية 

تحقق شرطة قسم كريمة بالولاية الشمالية مع نظامي يواجه تهمة القتل العمد وتفيد التفاصيل أن المتهم قام بإطلاق ست رصاصات من سلاحه على مواطن بسبب خلاف بينهما وأرداه قتيلاً في الحال.

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وبحسب ما جاء بصحيفة الدار تم إخطار الشرطة التي سارعت إلى موقع الجريمة واتخذت إجراءاتها القانونية والفنية من تأمين المكان ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي وتصوير الجثة وباورنيك جنائي صادر من النيابة تم نقل الجثمان للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة كما دون بلاغ تحت المادة 130 من القانون الجنائي القتل العمد وما زالت الشرطة تباشر تحرياتها في البلاغ.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)