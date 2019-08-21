نيويورك تايمز : إعتراف البشير بتلقي أموال سعودية بداية دراماتيكية لمحاكمته

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير هي بداية دراماتيكية لمحاكمته .

ورأت الصحيفة أن تلك البداية أصبحت مؤشراً إلى التغييرات المهمة الجارية في السودان منذ الإطاحة به .

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وركزت الصحيفة على إقرار البشير بتلقي ملايين الدولارات من السعودية ، وقالت إنها وحليفتها الإمارات ساندتا البشير الذي أرسل آلاف الجنود السودانيين لدعم حربها في اليمن ، لكن مواقفهما سرعان ماتغيرت بعد الإطاحة به .

وبحسب صحيفة الإنتباهة أبرزت الصحيفة أن مثول البشير أو كما سمته الدكتاتور الإفريقي الذي ظل خارج نطاق المحاسبة لعقود أمام المحكمة وفي قفص الاتهام ، شكل مشهداً لم يكن ليخطر على بال السودانيين خلال (30) عاماً من حكمه .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )