نيويورك تايمز : إعتراف البشير بتلقي أموال سعودية بداية دراماتيكية لمحاكمته

التاريخ: 21-أغسطس-2019
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قالت صحيفة نيويورك تايمز إن أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير هي بداية دراماتيكية لمحاكمته .
ورأت الصحيفة أن تلك البداية أصبحت مؤشراً إلى التغييرات المهمة الجارية في السودان منذ الإطاحة به .
وركزت الصحيفة على إقرار البشير بتلقي ملايين الدولارات من السعودية ، وقالت إنها وحليفتها الإمارات ساندتا البشير الذي أرسل آلاف الجنود السودانيين لدعم حربها في اليمن ، لكن مواقفهما سرعان ماتغيرت بعد الإطاحة به .
وبحسب صحيفة الإنتباهة أبرزت الصحيفة أن مثول البشير أو كما سمته الدكتاتور الإفريقي الذي ظل خارج نطاق المحاسبة لعقود أمام المحكمة وفي قفص الاتهام ، شكل مشهداً لم يكن ليخطر على بال السودانيين خلال (30) عاماً من حكمه .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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