حركة “الحلو” تنفي و قيادات بالحرية تؤكد تلويحها بإنهاء الهدنة العسكرية

نفى الأمين العام للحركة الشعبية – جناح الحلو – عمار أمون رفضهم لأي اسم بعينه من المرشحين للمجلس السيادي أو مجلس الوزراء. وأكد أمون أنهم يرفضون في الأصل الاتفاقات بين “قوى الحرية” و”المجلس العسكري” لأنها لا تلبي احتياجات الشعب ولا تحل مشكلاته.

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وذكر مصدر أن رئيس الحركة عبد العزيز الحلو هدد بإنهاء الهدنة العسكرية في حال اختيار د. صديق تاور لشغل عضوية المجلس السيادي، وأكد المصدر أنه أعاد تصريحات أمون لقيادات “قوى الحرية والتغيير” التي جددت تأكيدها أن عبد العزيز الحلو هدد بقوة بإيقاف الهدنة المعلنة عقب انتصار الثورة في الحادي عشر من أبريل وتم تجديده مؤخراً لثلاثة أشهر، وذلك بسبب ترشيح صديق تاور عن جنوب كردفان، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)