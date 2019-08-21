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الثورية تطالب سلفاكير بإشراك دول الجوار في مبادرة السلام

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التاريخ: 21-أغسطس-2019

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الثورية تطالب سلفاكير بإشراك دول الجوار في مبادرة السلام

طالبت الأمين العام للجبهة الثورية رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت بإشراك دول من الجوار الإقليمي في مبادرته الهادفة لتحقيق السلام في السودان.

 

وقال مناوي في تصريحات صحفية من جوبا أمس: “طلبنا من الرئيس سلفاكير خلال اجتماعنا معه اليوم بالقصر الرئاسي، أن يضم إلى مبادرته عدداً من دول الجوار الإقليمي، مثل تشاد ومصر وإثيوبيا، حتى تلعب دورها أيضاً في تحقيق السلام وإعادة الاستقرار للسودان.

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وأوضح بحسب صحيفة السوداني، أن الاجتماع مع سلفاكير خلص إلى أن تبدأ الأطراف خطوات عملية في اتجاه توزيع المهام حتى تكتمل دائرة العمل بالأيام المقبلة، وأعرب عن أمله في أن يأتي السلام إلى السودان من الجارة الجنوبية، وبجهود ومساهمات دول الجوار الإقليمي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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