القبض على تاجر يقوم بنقص وزن جوالات السكر

التاريخ: 21-أغسطس-2019 فى : حوادث 64 مشاهدة تحقق الشرطة مع تاجر يقوم بالتلاعب في أوزان جوالات السكر ويقوم ببيعها بزنة الكيلو بالخرطوم. Advertisements وتعود تفاصيل البلاغ إلى أن تاجراً يقوم بانقاص وزن جوالات السكر ويقوم ببيعها بالكيلو وبحسب صحيفة الدار تم العثور على بعض الجوالات في متجره وهي ناقصة الوزن وتم القبض عليه حيث أخضعته الشرطة للتحريات والتي أنكر خلالها التهمة الموجهة له. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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