القبض على تاجر يقوم بنقص وزن جوالات السكر

التاريخ: 21-أغسطس-2019
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تحقق الشرطة مع تاجر يقوم بالتلاعب في أوزان جوالات السكر ويقوم ببيعها بزنة الكيلو بالخرطوم.
وتعود تفاصيل البلاغ إلى أن تاجراً يقوم بانقاص وزن جوالات السكر ويقوم ببيعها بالكيلو وبحسب صحيفة الدار تم العثور على بعض الجوالات في متجره وهي ناقصة الوزن وتم القبض عليه حيث أخضعته الشرطة للتحريات والتي أنكر خلالها التهمة الموجهة له.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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