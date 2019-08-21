الحوثيون يعتقلون قيادياً في الميليشيا بصنعاء

اعتقلت ميليشيا الحوثي الانقلابية أحد قياداتها البارزة في صنعاء، بتهمة انتقاد قيادات في الميليشيا واتهامه لهم بالفساد.

وأفادت مصادر، بحسب وسائل إعلام يمنية، اليوم الأربعاء، أن "مسلحين حوثيين اختطفوا القيادي إسماعيل الجرموزي المُعين من الميليشيا مديراً للرقابة في وزارة الأوقاف منذ أيام بالقرب من منزله في صنعاء" واقتادوه إلى سجن الأمن السياسي. وأضافت المصادر، أن "سبب الاعتقال نشر الجرموزي وثائق تدين القيادات الحوثية في وزارة الأوقاف بالفساد بينهم القيادي النافذ أحمد حامد أبومحفوظ المُعين من المليشيا مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية والقيادي الحوثي فؤاد ناجي المعين من الميليشيا نائباً لوزير الأوقاف". ويُذكر أن ميليشيا الحوثي، أحالت سابقاً القيادي الحوثي عدنان الوزير رئيس ما يسمى اللجنة الثورية في وزارة العدل إلى المحكمة الجزائية، لمحاكمته على خلفية فضحه فساد القيادي الحوثي أحمد عقبات وزير العدل في حكومة الميليشيا.

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