وفاة أكثر من 20 شخصاً نتيجة للفيضانات في بيه

كشف مسؤول محلي في مقاطعة وات، بولاية بيه في جنوب السودان، عن وفاة أكثر من عشرين مواطناً غالبيتهم من النساء والأطفال جراء الفيضانات، منذ شهر يوليو الماضي حتى أغسطس الجاري.

وقال إيزاك فور روت، محافظ مقاطعة وات، في تصريح لراديو تمازُج الأسبوع الماضي، إن 26 شخصاً بينهم 12 طفل و5 نساء، لقو حتفهم جراء الفيضانات نتيجة للأمطار الغزيرة التي هطلت في المنطقة خلال شهر يوليو وأغسطس الجاري.

وحسب المسؤول الحكومي، توفي ثلاثة أطفال مع أمهاتهم، في منطقة وات نتيجة للفيضانات، بجانب العثور على 7 جثث بينهم 5 أطفال في منطقة ريم، فارقوا الحياة بسبب المجاعة بعد ان ذهبت امهاتهم للبحث عن الأكل.

وأوضح، فور أن ثلاثة أطفال غرقوا في المياه وتم العثور على 4 جثث بينهم سيدتين مُسِنَتين صباح يوم الأربعاء الماضي، مضيفاً أنه في صباح يوم الخميس من نفس الأسبوع لقى 6 أشخاص مصرعهم بعد انهيار منزلهم بعد هطول الأمطار.

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وأشار المسؤول المحلي إلى أن حوالي 4 ألف مواطن يعيشون في العراء على الطرقات دون رعاية صحية او غذاء بسبب الفيضانات.،كاشفاً عن انتشار الإسهالات وسط المواطنين.

من جانبه أكد توت قاتكوث فنوم، عمدة بلدية مدينة وات بالإنابة، وفاة 16 شخصاً بينهم 10 أطفال بسبب الفيضانات خلال شهر اغسطس في رئاسة المقاطعة وات.

وأشار المسؤول المحلي، ان الأمطار الغزيرة أدت الى انهيار أكثر من 2000 منزل في عدد من قرى المقاطعة منذ شهر مايو الماضي، مناشداً المنظمات لتقديم مساعدات إنسانية للمتضررين.

من جانبه أكد نيال لول قاي، نائب حاكم ولاية بيه، في تصريح لـ “تمازُج” عن تضرر جميع أرجاء الولاية من الفيضانات منذ شهر مايو الماضي، مبيناً ان معظم المنازل غمرتها المياه بما فيها رئاسة أمانة الحكومة.