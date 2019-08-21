وسيواجه المتظاهرون صعوبة في الاقتراب من أي من الإجتماع المنعقد 24-26 أغسطس.
وتنشر فرنسا 13200 شرطي مدعومين بجنود وطائرات بدون طيار للتأكد من أنهم بعيدون عن القمة.
وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانر في مؤتمر صحفي "لن نتسامح مع أي مشكلة خطيرة."
وتضم مجموعة السبع فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا واليابان وإيطاليا. كما تم دعوة سبعة رؤساء دول آخرين.
وتسمح السلطات لجماعات الحملات الانتخابية والمتظاهرين بالتجمع في مدينتي هنداي وإرون، التي تقع على الحدود الفرنسية الإسبانية على بعد 30 كيلومترًا (18.6 ميلًا).
وهناك سيعقدون "قمة مضادة" تتناول موضوعات تتراوح من نهاية الرأسمالية وتغير المناخ إلى الكفاح من أجل العدالة الاجتماعية وتقدم الحركة النسائية.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تتعهد بإجراءات أمنية مشددة في قمة مجموعة السبع G7 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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