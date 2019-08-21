فرنسا تتعهد بإجراءات أمنية مشددة في قمة مجموعة السبع G7

سيتحول منتجع بياريتز الساحلي الفرنسي الذي يستعد فيه منظمو قمة مجموعة السبع في نهاية هذا الأسبوع لحماية زعماء العالم من الاضطرابات الخارجية.

وسيواجه المتظاهرون صعوبة في الاقتراب من أي من الإجتماع المنعقد 24-26 أغسطس.

وتنشر فرنسا 13200 شرطي مدعومين بجنود وطائرات بدون طيار للتأكد من أنهم بعيدون عن القمة.

وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانر في مؤتمر صحفي "لن نتسامح مع أي مشكلة خطيرة."

وتضم مجموعة السبع فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا واليابان وإيطاليا. كما تم دعوة سبعة رؤساء دول آخرين.

وتسمح السلطات لجماعات الحملات الانتخابية والمتظاهرين بالتجمع في مدينتي هنداي وإرون، التي تقع على الحدود الفرنسية الإسبانية على بعد 30 كيلومترًا (18.6 ميلًا).

وهناك سيعقدون "قمة مضادة" تتناول موضوعات تتراوح من نهاية الرأسمالية وتغير المناخ إلى الكفاح من أجل العدالة الاجتماعية وتقدم الحركة النسائية.