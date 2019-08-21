الشرطة النيجيرية تعلن مقتل 4 أشخاص في هجوم على قافلة رسمية

أكدت الشرطة المحلية اليوم الأربعاء أن ثلاثة من رجال الشرطة ومدني قتلوا بعد أن فتحت مجموعة من المسلحين النار على موكب نائب الحاكم في وسط نيجيريا.

وقال المتحدث باسم الشرطة عثمان سميلة إن عمانوئيل أكابي نائب حاكم ولاية النصراوة الوسطى نجا دون أن يصاب بأذى.

وقال المتحدث إن القافلة التي تعرضت للهجوم يوم الثلاثاء الماضي كانت تقل أكابي وبعض مساعديه إلى العاصمة النيجيرية أبوجا.

وقال إن المسلحين فروا من مكان الحادث بعد الهجوم.

وأضاف سميلة أنه تم إجراء تحقيق لإلقاء القبض على المهاجمين.