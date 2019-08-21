إيران ومحاولات الهروب من سجن العقوبات

السياسات الالتفافية التي تعود النظام الإيراني على تنفيذها ظهرت بشكل جلي في واقعة احتجاز الناقلة ” غريس 1″ ، حيث غيرت هذه الناقلة وجهتها واسمها ؛ لتفادي العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا ، الحليف الأبرز لحكومة طهران .
المحاولة الالتفافية الأخيرة التي لجأت إليها إيران ؛ من أجل التهرب من العقوبات الدولية ، تأكيد جديد على نهجها القائم على عدم الالتزام بالاتفاقيات والعهود الدولية ، وهو الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي تحركا واسعا ؛ لتحجيم هذه المحاولات الالتفافية ورصدها بشكل يمنع تكرارها مستقبلا .
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