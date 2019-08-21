إيران ومحاولات الهروب من سجن العقوبات

يحاول النظام الإيراني بشكل دائم اتباع سياسات الالتفاف والتهرب؛ من أجل خداع المجتمع الدولي وعدم الوقوع تحت طائلة المحاسبة الدولية ، لا سيما وأن النظام الإيراني لا يلتزم بأي مواثيق أو عهود دولية ، الأمر الذي تسبب في فرض عقوبات واسعة ضد طهران خلال الفترة الماضية .

السياسات الالتفافية التي تعود النظام الإيراني على تنفيذها ظهرت بشكل جلي في واقعة احتجاز الناقلة ” غريس 1″ ، حيث غيرت هذه الناقلة وجهتها واسمها ؛ لتفادي العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا ، الحليف الأبرز لحكومة طهران .

وحسب تقرير أعدته "مباشر قطر" إن الناقلة التي تم احتجازها لدى مشاة البحرية البريطانية قبالة جبل طارق في البحر المتوسط في شهر يوليو الماضي ، انطلقت من مكانها مؤخرا تحت اسم جديد يُدعى ” أدريان داريا 1 ” إلى وجهة غير معلومة ، إذ لم يظهر للناقلة الإيرانية أثر بعد مغادرتها منتصف ليل الأحد في اتجاه جنوب شرق المياه الدولية بالمنطقة .

المحاولة الالتفافية الأخيرة التي لجأت إليها إيران ؛ من أجل التهرب من العقوبات الدولية ، تأكيد جديد على نهجها القائم على عدم الالتزام بالاتفاقيات والعهود الدولية ، وهو الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي تحركا واسعا ؛ لتحجيم هذه المحاولات الالتفافية ورصدها بشكل يمنع تكرارها مستقبلا .