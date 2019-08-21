صحفي تركي لـ "أردوغان": سكان قطر أقل من عدد حي بإسطنبول.. فلماذا تتمسك بأميرها؟

أكد صباح الدين أونكيبار، صحفي تركي معارض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد أمير قطر وطلب منه تجميد علاقاته مع تركيا، وسحب الاستثمارات القطرية منها، وهذا انعكس بشكل محدود على تركيا.

وقال "أونكيبار"، خلال تصريح مصور له، والمتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن قطر دويلة صغيرة، عدد سكانها 400 أقل من عدد سكان حي بيرام باشا في اسطنبول، وتهديد أمريكا لها مهم لكونها بها أكبر قاعدة جوية أمريكية بالشرق الأوسط، وبدون أذن أمريكا وانجلترا لا يمكن لأمير قطر أن يكون صديقًا لتركيا أو حليف لها.

وتابع، أنه حال أوقف أمير قطر استثماراته وسحب رؤوس أموال دولته من تركيا سيحل ةعلى تركيا هم جديد على همومها، موضحًا أن هناك ادعاءات بشأن وجود علاقة خفية بين قطر والسلطة التركية، و"ترامب" ربما يكون على علم بما خلف الستار بين تركيا وقطر، ولهذا السبب يبتز تركيا ويهددها، متسائلًا: "ما الأسرار التي بين تركيا وقطر، ولو خرج أمير قطر لإفشاء الأسرار تباعًا ماذا سيكون موقف تركيا".