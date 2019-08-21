ارتفاع معدلات الجريمة بصنعاء في ظل الحوثيين

ذكرت مصادر، أن معدلات الجريمة ارتفعت في صنعاء اليمنية الخاضعة لميليشيا الحوثي الإرهابية.
وقالت المصادر، إن "الوضع الأمني في العاصمة صنعاء مرعب للغاية، بسبب انتشار عصابات تقطع وتنهب وتسلب في كافة أحياء العاصمة"، وفق موقع "المشهد العربي"، اليوم الأربعاء.
وأضافت المصادر، أن العصابات مدعومة من قبل قيادات ميليشيا الحوثي، لتسطو على أصحاب المحلات، وتسرق سيارات المواطنين تحت تهديد السلاح.
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