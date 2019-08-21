المتهمون بمقتل أحمد الخير يمثلون أمام المحكمة

بدأت اليوم بالقاعة الكبرى بمجمع محاكم أمدرمان وسط ، الجلسة الإجرائية لمحاكمة ٤١ فردا ينتمون لجهاز الأمن بولاية كسلا بينهم عدد من الضباط متهمون في الأحداث التي صاحبت مقتل الأستاذ أحمد الخير المعلم بمدارس خشم القربة.

ويواجه المتهمون تهما تندرج تحت مواد القتل العمد والاشتراك الجنائي والمعاونة من قانون العقوبات.

ومثل المتهمون الذين غاب منهم اثنان بسبب المرض أمام مولانا الصادق عبد الرحمن الفكي قاضي محكمة الاستئناف وسط إجراءات أمنية استثنائية داخل وخارج مجمع المحاكم.

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وأكد مولانا الفكي علانية جلسات المحاكمة، مناشدا هيئتي الاتهام والدفاع التعاون مع المحكمة للوصول إلى الحقيقة المجردة تحقيقا لمبدأ المحاكمة العادلة ،مشيرا إلى أن القضية تعتبر من قضايا الرأي العام ولكنها تنظر أمام محكمة عادية تخضع لقانون الإجراءات الجنائية.

وتقود النيابة العامة هيئة الاتهام في الحق العام بعدد من منسوبيها على رأسهم مولانا مجدي حسن وكيل النيابة الأعلى، فيما يقود الاتهام عن الحق الخاص أولياء الدم وعدد من المحامين على رأسهم دكتور البخاري عبد الله الجعلي والدكتور عادل عبد الغني وبارود صندل وأبوبكر عبد الرازق وساطع الحاج، ويدافع عن المتهمين هيئة دفاع على رأسها الأستاذ عباس بابكر عباس.

وحدد قاضي المحكمة الثلاثاء القادم موعدا لاستئناف الجلسات وإتاحة الفرصة للمتهمين اللذين تخلفا عن جلسة اليوم بسبب المرض للمثول أمام المحكمة.