أوغندا ورواندا توقعان مذكرة تفاهم لوقف الأعمال العدائية

وقع الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني ونظيره الرواندي بول كاجامي اليوم الأربعاء، في لواندا، مذكرة تفاهم لوقف الأعمال العدائية بين دولتي وسط إفريقيا.

كما تم توقيع الاتفاقية خلال القمة الرباعية التي انضمت أيضًا إلى الرئيس الأنغولي المضيف جواو لورينكو وزعيم جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي.

وفي هذه المناسبة، أبرز الرئيس الأنجولي أهمية التفاهم الذي توصلت إليه الدولتان المجاورتان رواندا وأوغندا.

كما يعد هذا هو الاجتماع الثاني من نوعه الذي تستضيفه العاصمة الأنغولية في أقل من شهرين، حيث يجمع رؤساء الدول الأربعة الذين تم الاستشهاد بهم بعد اجتماعهم الأخير الذي عقد في 12 يوليو من هذا العام.

وبدلًا من إجراء مزيد من المناقشات حول قضايا الأمن الإقليمي، تم تصميم اجتماع الأربعاء للسماح لرجال الدولة الأربعة بأن يشهدوا توقيع الوثائق التي تضفي الطابع الرسمي على الإجماع الأول الذي تم التوصل إليه في اجتماعاتهم السابقة، واستنادًا إلى القرارات التي اتخذت في قمة "N'Sele" المصغرة محتجز خارج كينشاسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) في 31 مايو الماضي.

كما واجهت أوغندا ورواندا منذ أواخر شباط فبراير عقبة حدودية مع رواندا، متهمًا أوغندا بإيواء معارضين لها وكذلك حبس مواطنيها الذين يزورون البلاد.

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وحثت رواندا مواطنيها على عدم عبور الحدود إلى أوغندا.

ونفت كل من أوغندا ورواندا هذه الاتهامات.

وعلى وجه التحديد، فإن الصكوك القانونية الموقعة في لواندا تختم التفاهم الذي تم التوصل إليه بين أوغندا ورواندا للتغلب على التوتر الذي تميزت بالعلاقات بين البلدين الجارين اللذين يكون لعداءهما تأثير قوي على الوضع الأمني ​​في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة.

وأصبحت العلاقات بين رواندا وأوغندا معادية في الأشهر الأخيرة.

كما يقدم البلدان مزاعم متبادلة بالتجسس والاغتيالات السياسية والتدخل.