شاهد الشكل التوقعي للجيل القادم من مرسيدس S-Class

عشاق الصانعة الألمانية دومًا ما يبحثون عن كل جديد لها، ولا بد أنهم متشوقين أكثر لمشاهدة مرسيدس S-Class 2021 التي غالبًا لن تتواجد بعد أسابيع في معرض فرانكفورت للسيارات.
لذا قام الكوري Nori برسم صور ثلاثية الأبعاد لـ S-Class 2021 الجديدة كلياً، معتمدًا على الصور التجسسية ويبدو ذلك واضحاً في شكل شبكة التهوية والمصابيح الأمامية، كما أن المصابيح الخلفية مثلثة ومتصلة بشريط من الكروم. ستشترك S-Class في تصميمها مع CLA و CLS، ولكنها ستحصل على العديد من المزايا مثل جهاز لوحي ضخم لنظام المعلومات الترفيهية وأنظمة قيادة ذاتية من المستوى الثالث الأكثر تطورًا.
من المبكر الحديث عن خيارات المحرك لـ S-Class القادمة، ولكن من المتوقع أن تأتي بمحركات هجينة لتحسين كفاءة استهلاك الوقود.
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