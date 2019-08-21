رولز رويس تطرح نسخة جديدة من Ghost.. اكتشف المواصفات

تعتزم شركة رولز رويس طرح سيارتها الجديدة Zenith Edition، من أيقونتها الفاخرة Ghost، ولم يتم تحديد سعر السيارة حتى الآن.
والنسخة الجديدة من Ghost تأتي إما بلون أزرق على الجسم مع غطاء أبيض على حيز المحرك، أو لون أحمر على الجسم مع غطاء باللون الأسود، أو لون فضي على الجسم مع غطاء أبيض.
والمقصورة الداخلية تأتي بأرفف مضيئة في الأبواب، ولخلق تباين لوني شديد في المقصورة الداخلية تم كسوة المقاعد الخلفية بجلد مختلف اللون.
وسقف السيارة الداخلي يكون بمظهر السماء المرصعة بالنجوم ورسم متحرك لتساقط الشهب والتي ترسمها 1340 نقطة للألياف زجاجية.
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