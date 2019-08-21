ريتشل بروزناهان تعود لشخصية "Mrs. Maisel"

ونشرت صحيفة ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير الموسم الجديد بمدينة لوس أنجلوس، ظهرت خلالها ريتشل في إطلالة من الخمسينيات ضمن أحداث العمل.

وذلك بالتزامن مع الكشف رسميا عن موعد البث الرسمي للموسم المرتقب، على أن يكن في يوم 6 من شهر ديسمبر المقبل.