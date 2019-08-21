ريتشل بروزناهان تعود لشخصية "Mrs. Maisel"

تسابق النجمة ريتشل بروزناهان الزمن، لتنتهي من تصوير مشاهد الموسم الثالث من مسلسل الكوميدي الناجح The Marvelous Mrs. Maisel.
ونشرت صحيفة ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير الموسم الجديد بمدينة لوس أنجلوس، ظهرت خلالها ريتشل في إطلالة من الخمسينيات ضمن أحداث العمل.
وذلك بالتزامن مع الكشف رسميا عن موعد البث الرسمي للموسم المرتقب، على أن يكن في يوم 6 من شهر ديسمبر المقبل.
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