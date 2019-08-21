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خطوات التخلص من الشعر الأبيض نهائيا

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إليك وصفة طبيعية من شأنها أن تساعدك على التخلص من الشعر الأبيض، وذلك بحسب ما ذكره موقع "lifestyledose".

 

والوصفة عبارة عن مزيج قوى وشهير في الشرق، وذلك بسبب مكوناته الثمينة والغنية بأوراق الكاري، ويمكن التخلص من الشعر الرمادي وشيب الشعر واستعادة اللون البني مرة أخري  في 5 دقائق فقط، عن طريق وضعه علي فروة رأسك وتدليكها وتركه لمدة 5 دقائق ثم غسل شعرك جيدا بماء فاتر.

وتلك الوصفة الطبيعية تساعد على تحسن فروة الرأس، وتحفز نمو الشعر، ما يغذى الجذور لكونها تعمل على تجديد الخلايا مما يقلل من تساقط الشعر بشكل كبير، إضافة إلى الحفاظ على لونه الأصلى بعيدًا عن الشعر الأبيض.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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